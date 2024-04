Três títulos na temporada, incluindo o Australiano Open e o Masters 1000 de Miami, com 22 vitórias nos 23 jogos que disputou. Este é o começo de temporada do italiano Jannik Sinner, o novo fenômeno do tênis mundial, que nesta segunda-feira (1º) foi confirmado como o novo número 2 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).