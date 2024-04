Festa gaúcha na chave de duplas do São Léo Open, torneio da série Challenger da ATP, que distribui US$ 82 mil (R$411,2 mil) em prêmios. Na decisão realizada no sábado (30), Marcelo Demoliner e Orlando Luz conquistaram o título e fizeram a festa da torcida que lotou as dependências do São Leopoldo Tênis Clube.