Com direito à torcida de Serena Williams, presente na arquibancada, o búlgaro Grigor Dimitrov avançou à final do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, na noite desta sexta-feira (29). O atual número 12 do mundo superou o alemão Alexander Zverev por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (4) e 6/4, em 2h37min de partida.