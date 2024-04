Não é de hoje que Leonardo Lima Maia, 27 anos, diverte os amigos com suas imitações do narrador da Gaúcha Pedro Ernesto Denardin. Ouvinte fiel da rádio, sobre a qual ele destaca "ter mais emoção" na transmissão dos jogos, o artista, que toca percussão no grupo de pagode Chocolate, descobriu o talento inusitado de reproduzir o tom de voz e os bordões do jornalista ao cornetear um colega da banda.