No final de março, a torcida do Brasil de Pelotas foi surpreendida quando o clube anunciou a demissão do técnico Fabiano Daitx através das redes sociais. Nos bastidores, apurou-se que a relação com os dirigentes durante o Gauchão fora conflituosa, embora o clube tenha atingido o objetivo de permanecer na Série A e ainda ter se classificado às quartas de final.