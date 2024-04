O depoimento de Rai Duarte no Tribunal da Justiça Militar do RS foi adiado para 10 de julho. Antes previsto para esta quinta-feira (25), a audiência teve a data alterada pois a advogada de um dos réus, que está grávida, teve o parto antecipado. Ele e outros 11 torcedores do Brasil de Pelotas são vítimas no inquérito de tortura por policiais militares, em maio de 2022.