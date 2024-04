Uma das mais tradicionais e importantes provas do país, a Maratona de São Paulo será disputada no domingo (7). Esta será a 28ª edição do evento, que ainda terá outras três distâncias — 5 km, 10 km e 21 km. A prova é primeira do país a conseguir o Selo World Athletics, e começará às 6h10min, com largada e chegada no Parque do Ibirapuera.