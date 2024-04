Além do retorno de Alison dos Santos às pistas, o Flórida Relays, na cidade de Gainesville, nos Estados Unidos, teve um grande desempenho da gaúcha Jaqueline Weber. A atleta radicada em Santa Cruz do Sul terminou na quarta colocação nos 800 metros e teve muito o que comemorar. Com a marca de 2min01seg90, ela fez o segunda melhor tempo de sua carreira e passou a liderar os rankings brasileiro e sul-americano da prova.