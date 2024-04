Uma das apostas brasileiras de conquistar medalha nos Jogos Olímpicos de Paris, Alison dos Santos fez neste sábado (30) sua primeira prova na temporada 2024 e venceu os 400 metros rasos do Flórida Relays, na cidade de Gainesville, nos Estados Unidos, com o tempo de 45seg25. Piu tem índice para disputar a prova nas Olimpíadas, mas irá focar em sua especialidade, os 400 metros com barreiras onde foi bronze nos Jogos de Tóquio e campeão mundial em 2022.