A seleção brasileira feminina de rugby sevens começou a 6ª etapa do Circuito Mundial, em Hong Kong, com derrotas para França e Nova Zelândia. As Yaras ocupam a nona posição na classificação da temporada e, após sete disputas, as oito melhores equipes da temporada seguirão para a etapa final, em Madrid, na luta pelo título, enquanto as quatro últimas jogarão contra as quatro melhores da segunda divisão pela permanência na elite mundial. O objetivo neste torneio é chegar à frente da Grã-Bretanha, oitava no ranking.