O tão aguardado duelo entre a polonesa Iga Swiatek, número 1 do ranking mundial, e a experiente Caroline Wozniacki, que em 2010 atingiu a posição de liderança, não chegou ao final nesta quinta-feira (14), em Indian Wells. A partida que definiria uma semifinalista do WTA 1000, acabou sendo interrompida no começo do segundo set, quando a polonesa vencia por 6/4 e 1/0, após a dinamarquesa se retirar de quadra por problemas no pé direito.