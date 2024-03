Eliminado precocemente pelo italiano Luca Nardi na terceira rodada em Indian Wells, o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking, desistiu de disputar o Masters 1000 de Miami, que começa na segunda-feira (18). A prioridade dele é descansar e priorizar a gira europeia do saibro, que começa em abril, e ganhar ritmo para a defesa do título de Roland Garros.