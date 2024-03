Em 23 participações nos Jogos Olímpicos de Verão, o Brasil já conquistou 150 medalhas (37 de ouro, 42 de prata e 71 de bronze). Com 24, o judô e o vôlei são os esportes que mais medalhas deram para o Brasil, seguidos pela vela e pelo atletismo, com 19 cada. Dessas conquistas, 24 delas foram de atletas do Rio Grande do Sul.