Andrey Rublev recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira (4). Após entrar com recurso no Comitê de Apelação da ATP, o russo viu a entidade cancelar a desqualificação no ATP 500 de Dubai após partir para cima do árbitro de linha reclamando de uma marcação na semifinal contra o cazaque Alexander Bublik, na sexta-feira. O tenista, porém, não escondeu que se envergonhou com o comportamento e prometeu melhorar.