Rafael Nadal e Carlos Alcaraz se enfrentaram na noite de domingo (3) em um jogo exibição em Las Vegas, antes da estreia no Masters 1000 de Indian Wells. Os espanhóis estão em fase de recuperação de problemas clínicos e mostraram boa evolução, confiantes de que podem voltar a jogar bem ao longo da semana. No jogo festivo, o tenista mais jovem levou a melhor, com 3/6, 6/4 e 14/12.