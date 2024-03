Alex de Minaur é bicampeão do ATP 500 de Acapulco. O título foi conquistado neste domingo (3) após derrotar o norueguês Cásper Rudd por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h57min de partida. Com o resultado, o australiano entrou para uma seleta lista que conta com os espanhóis Nicolás Almagro e David Ferrer, os únicos a conquistarem o torneio em dois anos consecutivos.