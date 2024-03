O francês Ugo Humbert venceu o cazaque Alexander Bublik por 2 a 0 (6/4 e 6/3) na final do ATP 500 de Dubai neste sábado (2). Com o resultado, o tenista de 25 anos manteve seu 100% de aproveitamento em finais no circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), com seis vitórias.