Em um jogo muito disputado, Casper Ruud se garantiu na final do ATP 500 de Acapulco, no México, ao derrotar, na madrugada deste sábado (horário de Brasília), Holger Rune por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 6/4, em 2h23min de partida. Este foi o sétimo confronto entre eles, a primeira em quadra rápida, e a sexta vitória do norueguês, que voltará ao top-10 do ranking da ATP.