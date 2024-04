“Juventude um passado de glórias”. Ernani Falcão, o autor do Hino do Juventude, provavelmente não imaginava que o “passado de glórias” a que ele se referia seria deste tamanho. O Ju que conheci, levado pela mão do meu avô nos anos 1980, era um time de Interior que “sabia o seu lugar”. Os anos passaram e o Juventude cresceu com a ajuda de uma parceira.