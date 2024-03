Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi suspenso do futebol por dois anos por fraude do exame antidoping. O atacante do Flamengo foi julgado na tarde desta segunda (25) pela Justiça Desportiva Antidopagem, em sessão que durou pouco mais de duas horas. A pena já está valendo e irá até abril de 2025 — o jogador ainda pode recorrer.