O atacante Gabigol, do Flamengo, foi denunciado, nesta quinta-feira, pela Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem por tentativa de fraudar um exame de controle de doping, no Centro de Treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu, no Rio, em 8 de abril. A informação é do GE.