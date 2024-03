A segunda etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, realizada na Praia do Pina, em Recife (PE), terminou neste domingo (17) com as disputas de medalhas no Top 16, principal nível da competição. Porém, mais do que vencedores em quadra, o dia ficou marcado pelo combate à homofobia e apoio a Anderson Melo, jogador que foi vítima de ataques homofóbicos durante o qualificatório do Torneio Aberto, uma espécie de divisão de acesso ao Top 16.