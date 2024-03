A última esperança do handebol masculino do Brasil de se fazer presente nos Jogos Olímpicos de Paris terminou neste domingo (17), no Palacio dos Esportes de Granollers, na Espanha, quando a equipe brasileira perdeu para o time da casa por 28 a 26 e terminou na terceira colocação do torneio 1 do Pré-Olímpico Mundial.