Um dos destaques da seleção brasileira masculina de basquete, o armador Yago Mateus, viveu uma situação preocupante durante uma partida da Euroliga, na Sérvia, na Arena Belgrado, na quinta-feira (14). No jogo do Estrela Vermelha contra o Maccabi Tel Aviv, de Israel, o jogador levou uma cotovelada de Bonzie Colson e sofreu uma lesão grave no rosto.