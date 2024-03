Na partida desta terça-feira (26), contra a Espanha, o Brasil repetirá a mesma escalação que venceu a Inglaterra, em Londres. A única mudança no time está na faixa de capitão, que vai para o braço de Vinicius Junior. O atacante é o protagonista natural do amistoso desta tarde, em Madri, promovido com o intuito de servir como um marco na luta contra o racismo.