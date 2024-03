O pouco tempo para testar jogadores antes da convocação para a Copa América deixa Dorival Júnior com interrogação na cabeça para o seu segundo jogo à frente da Seleção Brasileira. Por um lado, ele pode dar continuidade diante da Espanha, às 17h30min desta terça (26), àquilo que funcionou na vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, no sábado (23), ou utilizar os 90 minutos no Santiago Bernabéu para dar chance a outros jogadores e rodar o elenco.