A CBF não está medindo esforços para veicular mensagens contra o racismo. Já no ano passado, a Seleção jogou um amistoso contra a Guiné com uniforme todo preto. Já era uma reação às manifestações discrimin1atórias contra Vinícius Junior e outros atletas brasileiros na Europa. Para a partida contra a Espanha não haverá alteração no uniforme, mas o ônibus da delegação e o cenário (back drop) para as entrevistas coletivas são de cor preta, com o escudo da confederação e as mensagens: "Uma só pele" e "Uma só identidade". Também é muito valorizado em textos oficiais que Ednaldo Rodrigues é o primeiro presidente negro da entidade.