O Brasil conquistou duas medalhas de bronze no primeiro dia de competição do Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia. A competição reúne mais de 500 atletas de 83 países e vale pontos na corrida de classificação rumo aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Os pódios brasileiros foram conquistados por Willian Lima, na categoria meio-leve (até 66kg), e Rafaela Silva, no peso leve (57 kg).