A corrida olímpica terá dias importantes em fevereiro. E os esportes aquáticos vão abrir o calendário a partir desta sexta-feira (2) com o início do Campeonato Mundial. A competição será realizada em Doha, no Catar, até o dia 18. Serão disputas em seis modalidades: natação, águas abertas, saltos ornamentais, nado artístico, polo aquático e high diving (plataformas de no mínimo 20 metros ao invés de no máximo 10 metros, como nos saltos ornamentais).