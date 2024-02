Na primeira final totalmente argentina na história do Rio Open, prevaleceu a experiência de Sebastian Baez sobre a juventude de Mariano Navone. Neste domingo, o quinto cabeça de chave superou a surpresa da competição brasileira pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em 1h22min, no Jockey Club Brasileiro.