Daniel Alves já foi referência no futebol mundial. Até agosto do ano passado era o maior campeão da modalidade de forma isolada, com 42 títulos, mas foi alcançado por Lionel Messi. Quando isso aconteceu, a relevância do lateral como futebolista era bem menor, pois, àquela altura, já estava preso preventivamente há oito meses, acusado de estupro.