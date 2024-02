A chave principal da histórica 10ª edição do Rio Open começa nesta segunda-feira (19), no Jockey Club Brasileiro, com a presença do atual campeão Cameron Norrie enfrentando o boliviano Hugo Dellien na Quadra Guga Kuerten, em rodada noturna que também tem o brasileiro Thiago Wild contra o chileno Alejandro Tabilo. Antes, a partida de abertura será entre o brasileiro Gustavo Heide e o chileno Tomas Barrios Vera, a partir das 16h30min.