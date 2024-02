Em seu segundo torneio no circuito profissional, o brasileiro João Fonseca deu um grande salto no ranking mundial. O carioca de 17 anos, que foi a sensação do Rio Open ao chegar às quartas de final, foi confirmado nesta segunda-feira (26) como o número 343 da classificação divulgada pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Os 100 pontos obtidos nas quadras do Jockey Club Brasileiro significaram um ganho de 312 posições na lista que é atualizada semanalmente.