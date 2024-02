Em sua estreia na fase preliminar da Copa Libertadores, o Botafogo voltou a conviver com os males do passado. Na altitude de 2.550 metros de Cochabamba, na Bolívia, o time carioca vencia o Aurora-BOL por 1 a 0, até aos 50 minutos do segundo tempo, quando sofreu o gol de empate por 1 a 1, no jogo de ida da segunda fase, nesta quarta-feira. Júnior Santos foi quem marcou o gol brasileiro, enquanto Tiquinho Soares desperdiçou um pênalti durante a partida.