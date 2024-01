O Flamengo derrotou o União Corinthians, por 89 a 71, na noite de quinta-feira (25), no encerramento da 15ª semana do Novo Basquete Brasil (NBB). No ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o time dirigido pelo técnico da seleção brasileira Gustavo de Conti fez valer toda sua força e dominou a equipe de Santa Cruz do Sul, conquistando sua 19ª vitória em 23 jogos e garantindo a vice-liderança, enquanto os gaúchos sofreram a 15ª derrota em 22 atuações e estão na 16ª posição.