Sob muita chuva, o São Paulo bateu o Santo André, por 3 a 1, neste sábado (20), no Morumbis, em partida da primeira rodada do Campeonato Paulista. O jogo marcou a estreia do técnico Thiago Carpini, de 39 anos, que levou o Água Santa ao vice-campeonato estadual no ano passado e o Juventude ao segundo lugar da Série B, e foi o escolhido da diretoria tricolor para substituir Dorival Júnior, que assumiu o comando da Seleção Brasileira. Os gols da vitória são-paulina foram marcados por Lucas Moura, Luciano e Diego Costa. Cléo Silva marcou para os visitantes.