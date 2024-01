A Seleção Brasileira tem novo treinador para o ciclo da Copa do Mundo 2026. Dorival Júnior, 61 anos, foi anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta (10) e será o comandante na Copa América de 2024 e nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ele será apresentado pela entidade às 15h desta quinta (11) na sede da CBF no Rio.