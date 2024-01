Uma visita à história da Seleção Brasileira marca a despedida de Mário Jorge Lobo Zagallo, neste domingo (7), no Rio de Janeiro. O velório do lendário ex-jogador e ex-treinador ocorre no Museu da CBF, na Barra da Tijuca, em meio a estátuas, relíquias e taças, muitas delas conquistadas com a participação direta do Velho Lobo. Desde às 9h30min, torcedores e ícones do futebol brasileiro comparecem à cerimônia, aberta ao público, para prestar à última homenagem ao multicampeão, que morreu nesta sexta (5), aos 92 anos, de falência múltipla dos órgãos.