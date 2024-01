Um dos principais nomes da história da Seleção Brasileira, o ex-lateral Cafu sugere que a CBF batize uma competição com o nome de Zagallo. Em entrevista concedida durante o velório do lendário ex-jogador e ex-treinador, neste domingo (7), o capitão do Penta enalteceu o legado do Velho Lobo e fez críticas à atual geração de atletas da Seleção Brasileira.