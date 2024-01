Atleta marcante na passagem de Zagallo como técnico da Seleção Brasileira, o ex-atacante Bebeto foi um dos mais emocionados na despedida do Velho Lobo, neste domingo (7), no Rio de Janeiro. Aos 59 anos, o eterno parceiro de ataque de Romário ficou boa parte do velório próximo ao corpo e aos familiares, em cerimônia realizada no Museu da CBF, na Barra da Tijuca.