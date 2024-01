Oito ex-atletas campeões no Mundial dos Estados Unidos, em 1994, além do ex-técnico Carlos Alberto Parreira, estiveram presentes no velório do Velho Lobo, neste domingo (7). A despedida de Mário Jorge Lobo Zagallo, neste domingo (7), no Rio de Janeiro, foi marcada pela presença intensa de nomes históricos do Tetra. Eles estiveram no Museu da CBF para dar o último adeus ao lendário ponta-esquerda e treinador da Seleção.