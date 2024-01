A Fifa descartou nesta segunda (8) uma punição à CBF, o que poderia tirar a Seleção Brasileira e os clubes do país de competições internacionais. O anúncio foi feito pelo diretor jurídico da Fifa, Emilio Garcia, que se reuniu com o presidente Ednaldo Rodrigues e outros diretores da entidade na sede da confederação, no Rio de Janeiro.