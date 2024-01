Recentemente reconduzido ao cargo, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, planeja anunciar em breve uma série de homenagens oficiais da entidade a Zagallo ao longo da temporada 2024. Durante o velório do lendário ex-jogador e ex-treinador, na manhã deste domingo (7), no museu da CBF, no Rio, o mandatário afirmou que conversará com a família sobre o assunto.