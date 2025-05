Nona edição do Ecobrechó, do curso de Design de Moda da UPF, reúne grande público e reforça causa sustentável

Nos primeiros cinco minutos após a abertura do Ecobrechó, marcado para começar às 18h desta quarta-feira (14), as pilhas de roupas e sapatos do evento, promovido pelo curso de Design de Moda da Universidade de Passo Fundo (UPF), começaram a diminuir.

A iniciativa do movimento sustentável surgiu através da disciplina de Marketing de Moda, coordenada pela professora Cida Israel. Logo na entrada do prédio B2 do campus 1 da universidade, era possível encontrar araras de roupa com jaquetas, tricôs, calças, vestidos, entre outros.

O clima de curiosidade e empolgação para conferir as peças reforçou o propósito da 9ª edição evento: incentivar a troca e a circularidade de roupas usadas.

— Nós ainda estamos trabalhando essa questão da cultura do brechó, porque na cabeça de muitas pessoas o brechó ainda é um descarte, e não é. A gente realiza o brechó para circular as peças. É o que chamamos de moda circular. Nem todas as peças que deixamos de usar são roupas inutilizáveis — explica a professora.

O Ecobrechó funcionou em formato de troca: até a segunda-feira (12), os participantes que doassem roupas, calçados, bolsas e acessórios em bom estado e higienizados, recebiam créditos proporcionais à quantidade de peças doadas. Os créditos foram usados na escolha de novos itens.

Roseli Fátima Bello trocou mais de R$ 500 de roupas usadas em novas peças. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Quem aproveitou a oportunidade para renovar o armário foi a Roseli Fátima Bello. Com duas sacolas cheias de roupas de inverno, a auxiliar de limpeza somou um crédito de mais de R$ 500 após fazer uma limpa no próprio guarda-roupa.