As semifinais da Copa Brasil masculina de vôlei foram definidas na quinta-feira (25), com a realização de três partidas e as classificações de Vôlei Guarulhos-SP, Sada Cruzeiro-MG e Vôlei Renata-SP. Eles se juntam ao Sesi/Vôlei Bauru-SP, que já estava garantido desde a quarta-feira (24).