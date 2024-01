Em um jogo de tirar o fôlego, marcado por polêmicas em relação à arbitragem e dois gols após os 50 do segundo tempo, o Vasco não conseguiu engatar mais uma vitória no Campeonato Carioca. A equipe acabou cedendo o empate, por 2 a 2, ao Bangu, neste domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela quarta rodada da competição estadual, deixando escapar a liderança.