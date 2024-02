Ponte Preta e Inter de Limeira fizeram um jogo movimentado na tarde deste domingo (28), mas empataram sem gols pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Mesmo jogando em casa, no Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta viu o adversário criar as melhores chances, mas contou com grande atuação do goleiro Pedro Rocha para segurar o empate.