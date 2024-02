A Portuguesa suportou o São Paulo durante 21 minutos, tempo em que o time da casa alugou o campo do visitante e abriu o marcador com gol de Luiz Gustavo após escanteio da esquerda. A marcação da Lusa era dobrada e até triplicada, mas o time do Canindé não ousava passar do meio. Era uma estratégia. Tentou alguns contra-ataques, mas a marcação tricolor estava atenta e não permitiu nada. O jogo mudou, mas o resultado permaneceu o mesmo. Com a vitória, o São Paulo avançou no seu grupo do Paulistão, agora com sete pontos em três partidas. A Lusa manteve os três que tinha, mas com um jogo a mais.