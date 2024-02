Com um gol em cada tempo, Red Bull Bragantino e Botafogo empataram por 1 a 1 na tarde deste sábado (27). Léo Ortiz abriu o placar para os mandantes aos 46 do primeiro tempo, mas Alex Sandro empatou aos 42 da etapa final. A partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista, foi realizada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).