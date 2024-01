O torcedor do Caxias viu o time ir do céu ao inferno diante do São Luiz, na tarde deste sábado (27), no Estádio Centenário. Modificada, a equipe grená faz um grande primeiro tempo, mas caiu de produção no segundo, apresentando velhos defeitos da defesa na bola aérea e saiu de campo com um empate frustrante em 2 a 2. Galvan e Álvaro, no primeiro tempo, marcaram para o Caxias. Marcio Duarte e Yan Philippe igualaram para o time de Ijuí no segundo.